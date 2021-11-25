En kötüsü de kabullenmek!
Penaltı golüyle öne geçmesini de bildi. Ancak bu görüntü sadece 45 dakikalık bir görüntüydü...
Beşiktaş ilk yarıda farkı 2'ye çıkartacak pozisyonlar da buldu ama ne yazık ki son vuruştaki becerisizlik yüzünden soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidebildi.
İkinci yarıda ne olduysa işler tam tersine döndü.
BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
BEŞİKTAŞ büyük bir fiziksel düşüş yaşadı. Ajax oyunu tek kaleyi yığdı... Sürekli pozisyon aradı. Ve sonunda savunmanın yerleşim hatasından golü buldu.
Son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle mental açıdan dipte olan Kartal bir anlamda beraberlik golüyle yıkıldı. Ardından Ajax yine denedi, hep denedi ve sonucunu da aldı... Şampiyonlar Ligi seviyesi şu an için kubel etmek lazım ki bize uzak... Bunu görüyorunuz.
Ancak kabullenmek... Yenilgiyi kabullenmek en kötüsü. Beşiktaş haftalardır fiziksel ve mental açıdan kötü durumda. Artık herkes şapkasını öne koyucak ve geçen sezonki takımın bu hale nasıl geldiğini tartışacak.
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