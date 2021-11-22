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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 22 Kasım 2021, Pazartesi

Hayata dönüş!

F.BAHÇE için Galatasaray derbisi öncesi işler hiç de iyi gitmiyordu...
Pereira'nın koltuğu sallantıda, futbolcular ise yerden yere vuruluyordu.
Galatasaray derbiye bir adım önde başladı. Öne geçen golü de attı. Ancak, sonrasında işler Fenerbahçe lehine gelişti. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı altın değerinde bir 3 puan kazandı. Bu 3 puanın kazanılmasında şüphesiz Fenerbahçe kadar Galatasaray'ın da büyük katkısı var!
Kaçırdıkları gollerle adeta "Atamayan atarlar" kilişesinin gerçekleşmesine neden oldular.
Fenerbahçe oyunun son bölümlerinde 1 puana razıyken (en azından vucut dillerinden bunu anlıyoruz) 3 puanın sahibi oldular. Fenerbahçe önemli bir galbiyet kazandı ama halen halletmesi gereken çok şey var. Bu galibiyet onların lige yeniden tutunmasını sağladı...
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Mesut Özil çok iyiydi. Ancak bana göre gecenin adamı Güney Koreli duvar ustası Kim Min Jae idi... Büyük kalite...
Galatasaray karşısında alınan 3 puanın en önemli aktörlerinden biri şüphesiz Kim...

Atamayana atarlar gerçeği

Kim kusursuz oynadı

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