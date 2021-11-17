Kötü başladik iyi bitirdik

ÇOK kötü başladığımız bir mücadelede tabiri caizse mutlu sonla bitirmesini bildik.

Oyunun kırılma anları tabii ki çok fazla vardı. Bir kulağımızda Hollanda-Norveç maçında olduğu için oyuncuların üzerindeki baskı gerçekten hissedilir ölçüde oyunun ilk 20 dakikasında bariz görüldü. Bu oyun böyle bir oyun. Futbolun kaderi son düdük çalınana kadar değişebilir.

Grup 1.'si olan Hollanda kaza golüyle 3. de olabilirdi.

Böylesine ikilem yaşanan bir gece yaşadı Türk Milli Takımı.

Biz Milli Takımımız'ın başarısı için pür dikkat maçı dikkatle izliyorduk.. Ama maçın kırılma anları 1-0'dan sonra da vardı. Karadağ takımına çok pozisyon verdik. Kanatlardan hızlı ve çabuk geldiler. Değerlendiremeyen taraftı Karadağ.

Kerem'in attığı golden sonra her dakika toparlanarak maça devam ettik. Topa sahip olmayı da başardık. 2. yarıda 1-1'ken biz bir ara bocaladık pozisyon verdik. Özellikle ölü toplarda biraz etkisizdik savunma anlayışı olarak Orkun'un golünden sonra tüm hakimiyeti bizdeydi. İnşallah play off'da da vizeyi alırız.