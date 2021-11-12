ALİ Koç sürekli yanlış hamleler yapıyor.
Başarısızlıkta suçlu aranacağına, nasıl tedavi gerçekleştirilebilir onu konuşmak lazım.
Sürekli hakemlere yüklenerek suçlu arıyoruz.
Bu ülke futbolunun sorunu ve herkesin arkasına saklandığı bir konu. Bu sebepten de bir yere varamıyoruz. Ali Koç da bahanelerin arkasına saklanmak yerine gerçeklerle yüzleşmeli. Her sene sokağa saçılan milyon Eurolar sonrası kulüplerin ekonomisi daha da kötü hale geliyor. Başarıda payı üzerine alan yöneticiler, başarısızlıkta ise faturayı başkalarına kesiyor. Ali Koç da bunu fazlasıyla yaptı. Döneminde birçok teknik adamla çalıştı ancak istikrarı sağlayamadı. Yapılan transferler sonrası oluşan mali yük de Koç'un yaptığı hataların cabası oldu. Daha önce yapmayacağını söylediği birçok eylemde geri adım atan Ali Koç, umarım teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili "Galatasaray kaybetse de kalacak" sözünün arkasında durur.
Yöneticiler aynaya bakmalı
ALİ Koç sürekli yanlış hamleler yapıyor.
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