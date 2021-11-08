F.Bahçe’ye yakışmıyor

LİGDE üst üste alınan 3 yenilgi sonrası Kayserispor karşılaşması Sarı-Lacivertliler için tam olarak 'kırılma maçı' idi. Fenerbahçe ilk yarıda İrfan Can ile penaltı atışından faydalanabilse belki çok farklı bir senaryo ile bitecek olan karşılaşma Sarı-Lacivertli kulüpte büyük bir kaosa sebep olacak bir sonuçla noktalandı. Pereira'nın dün akşam sahaya sürüdüğü kadronun daha önce bir arada oynama pratiği yoktu ve bu da takımın organizasyonunu kötü etkiledi. Kayserispor daha akıllı bir oyun anlayışı ile 1-0'ı yakaladı.

İlk golde kaleci Berke'nin de net bir hatası vardı. Zaten kırılgan bir takım olan Fenerbahçe için yenilen ilk gol sonrası işler daha da zorlaştı. Yapılan değişiklikler sonrası da Fenerbahçe kaos futboluna döndü.

Futbolcular gerilimin de artmasıyla panik yaptı ve Kayseri ikinci golü buldu. Fenerbahçe son anlarda iki gol bularak 1 puanı alsa da bu taraftarları tatmin etmedi.

Son 4 lig maçında alınan 1 puan Fenerbahçe seviyesinde kabul edilemez. Fenerbahçe'de mevcut durumun değişmesi gerekiyor.

Kayseri akıllı oynadı

Pereira ne yaptığını bilmiyor