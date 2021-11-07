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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 07 Kasım 2021, Pazar

Makas çok açıldı

ETKİLİ oynayıp da mağlup olan bir Beşiktaş izledik dün gece. İki kalecinin de kırılma anlarını fazlasıyla kalelerini kapattılar. Trabzonspor her iki de devrenin uzatmalarında attığı 2 golle galip gelmesini bildi. Uğurcan gerçekten takımına hayat verdi.
Ersin de zor toplar çıkardı ama Uğurcan takımına hayat verdi diyebiliriz.
Maçın ikinci yarısında özellikle her iki takım da orta saha güvenliğini kaybetti.
Çok çabuk pozisyon buldu her iki takım.
Tabii izleyenler açısından güzel bir maç gibi görünse de iki takım açısından da iyi takım görüntüsü bu olmamalı.
Beşiktaş takımında kötü gidişat devam ediyor. Trabzonspor da puan cetvelindeki makası açmaya devam ediyor. Milli takım arası Trabzonspor için güzel geçecek. Beşiktaş için de milli ara yaralarını sarmaları açısından iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum.
Beşiktaş için bir kötü not da yenilmeye fazlasıyla alışmış olması oldu.
Ligde ve Avrupa'da alınan yenilgiler oyuncuların özgüvenini dibe çekti.
Bu durum takım yenik duruma düştüğünde çok daha fazla dikkat çekiyor.
Beşiktaş hala kadro kalitesi olarak çok iyi ama lider Trabzonspor ile puan farkı 10 oldu.
Hem Trabzon'un puan kaybını bekleyecekler hem de oynayacağı maçları kazanmak zorundalar.
Beşiktaş ligin ilk yarısında artık daha fazla puan kaybetmemeli.
Şampiyonluk yarışında var olmak istiyorsa bunu başarmalı. Yoksa Siyah-Beyazlılar'ın işi çok zor.

Uğurcan harika oynadı

Teixeira sahada yoktu

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