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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 04 Kasım 2021, Perşembe

Beşiktaş böyle mahkum oynamaz

BEŞİKTAŞ dün son derece yanlış bir oyun anlayışı ile çıktı. Topu tamamen Sporting'e bırakan Siyah-Beyazlılar rakibine hiçbir şekilde karşılık veremedi. Beşiktaş'a bu oyun anlayışı hiç yakışmadı. Rakibe baskı yapamayan, birinci ve ikinci bölgeden topu çıkarmakta zorlanan bir Beşiktaş vardı sahada. Rakip her istediğini sahada rahatça yaptı. Savunma arkasına atılan her top neredeyse Beşiktaş kalesinde tehlike yarattı. Bu mahkum oyun anlayışı Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Siyah- Beyazlılar hem bireysel hem de takım olarak dün oldukça kötü bir sınav verdi.

HERKES DERS ALMALI
Necip Uysal'ın ileri çıktığında geri dönemeyişlerinden tutun, Rıdvan'ın savunmada yaptığı basit hatalar rakibi her an Beşiktaş kalesinde pozisyonlar bulmaya sevk etti.
Beşiktaş'ın Avrupa'da son dönemdeki performansı kulübün DNA'sına uymuyor.
Herkes formanın ağırlığını bilmeli ve buna göre hareket etmeli.
Bahanelerin arkasına sığınılmadan herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli ve gereken dersleri çıkarmalı

Sporting güle oynaya kazandı

Necip geri dönemedi

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş böyle mahkum oynamaz
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