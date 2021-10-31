Kulübe katkı veremiyor

BU sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan Beşiktaş, dün Hatayspor deplasmanında da bu görüntüsünü sürdürdü.

Galatasaray derbisinde kazanılan 3 puan takıma nefes aldırsa da dünkü yenilgi ile Siyah-Beyazlılar, ilk 11 haftada puan kaybetme limitini fazlasıyla aştı. Dünkü maçta Hatayspor'un Beşiktaş'ı iyi ezberlediğini gördük. Maça presle başlayan ve Alex Teixeira'ya sürekli baskı uygulayan Hatayspor, Brezilyalı oyuncunun kaptırdığı top sonrası başlayan atakta golü bulunca maçın da senaryosu da tamamen değişti.



LİMİTİ KALMADI...

Hatay golü bulduktan sonra tamamen savunmaya çekildi.

Beşiktaş ise rakibini bir türlü açmayı başaramadı. Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sorunlarından biri kulübeden gerekli katkıyı alamaması.

Bu sorun dün de ortaya çıktı ve kulübeden gelenler skoru değişti- recek bir oyun oynamadı.

Beşiktaş için kilit nokta bu. Eğer Siyah-Beyazlılar kulübe kalitesini artıramazsa Hatay maçındaki sorunları bu sezon fazlasıyla yaşayabilir. Trabzonspor maçına ligin rakibinin 7 puan gerisinde çıkacak olan Kartal için önümüzdeki hafta oynanacak olan derbi 'final' niteliği taşıyacak.

Hatay dersine iyi çalışmış



Derbi final niteliğinde