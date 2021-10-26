Beşiktaş hak etti

GÜZEL bir derbi izledik.

Her iki taraf da galibiyet için sahaya çıktı. Ofansif anlamda fazlasıyla aksiyon vardı sahada... Ama defansif anlamdaki önlemler fazla değildi. Orta sahada iki takım da çabuk geçişler yaptı. İlk golü Galatasaray bulmasına rağmen Beşiktaş oyundan kopmadı.

Batshuayi ve Larin ile ilk yarıda pozisyonlar buldu. Ağır kalmasalar Galatasaray'dan önce gol bulabilirlerdi. Larin ve Batshuayi Beşiktaş'ın öne çıkan isemleriydi.

Galibiyeti getiren Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltı oldu. Beşiktaş için büyük moral oldu. Şampiyonlar Ligi ve ligdeki kayıplar sonrası Galatasaray galibiyeti takımın özgüvenini yerine getirdi. Dün gece iki takım da ofansif anlamda fazlasıyla üretmek istedi. Galatasaray'ın oyuna Diagne ile başlaması hataydı. Beşiktaş'a Halil ve Mohamed ile başlasa daha etkili olabilirdi...

Beşiktaş, Galatasaray'a oranla daha iyi oynadı.

Derbiden 3 puanla ayrılmasını bildi. Beşiktaş bu galibiyetle lige yeniden tutundu.

Galatasaray ise kaybederek zirveden tam 7 puan geride...

Onlar için işler şu anda iyi gitmiyor.

Ancak henüz ligin 10. haftası tamamlandı... Çok geride kaldılar ama yeniden ayağa kalkacaklarını düşünüyorum.

Larin çok etkiliydi

Diagne 11'de olmamalıydı