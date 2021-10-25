Atamayana atarlar

TRABZON'DA yaşadığı puan kaybı sonrası Fenerbahçe için Alanya maçı büyük bir önem taşıyordu.

Pereira kadroda değişime gitse de ilk 45'te Sarı-Lacivertliler rakip savunmayı aşamadı.

Fenerbahçe ilk yarıda rakip yarı sahada daha fazla gözüken, daha iştahlı oyunayan taraftı. Ancak Kanarya gol yollarında varlık gösteremedi.

Bundaki sebep de oyuncuların final paslarında yapmış olduğu tercih hatalarıydı.

Alanyaspor ilk bölümde klasik bir deplasman takımı hüviyetindeydi ve neticesinde soyunma odasına 0-0 gitmeyi başardılar.

2. yarıda Fenerbahçe hücum bölgelerinde bir türlü çoğalamayınca risk almaya başladı. Alanya ilk şutunda golü buldu. Bu gol Kadıköy'de şok etkisi yaşatırken Serdar Dursun'un golü tribünleri umutlandırdı. Uzatma Fenerbahçe'nin yediği gol amatörceydi.

Fenerbahçe kaybettiği 3 puandan daha çok ciddi bir moral çöküntüsü içine girdi. Bu çıkmazı atlatmanın yolu acil bir galibiyet. Ama önce takımın gol becerisi kazanması gerek.

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