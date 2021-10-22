Bu sonuç da Pereira’ya yazar
90 dakika boyunca temposuz bir Fenerbahçe izledik.
ZAYIF HALKAYI GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, kendisini için çok önemli bir maçta puan kaybetti. Antwerp gibi zayıf bir takım karşısında iki önemli puanı bıraktı. Bana göre bu maçta alınan sonuç da Pereira'ya yazar... Oyuncu tercihleri ve alınan sonuç kötüydü. Fenerbahçe önündeki kritik maçlar öncesi özeleştiri yapması gerekiyor...
Trabzonspor maçında alınan kötü sonuç sonrası Antwerp karşısında da istenilen performansı sergileyemedi.
Pereira'nın bazı oyunculara ceza kesmesi gerekiyor. Kadro anlamında radikal kararlar almazsa işler daha da kötüye gidebilir. Az önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe çok önemli bir maçta taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
Mental çöküntü sürüyor
Radikal kararlar almalı
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