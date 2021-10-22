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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 22 Ekim 2021, Cuma

Bu sonuç da Pereira’ya yazar

FENERBAHÇE Antwerp maçına çok tutuk bir başlangıç yaptı. Nitekim karşılaşmanın hemen başında Samatta'nın golüyle geriye düştüler. Trabzonspor maçında alınan kötü sonuç mental açıdan Fenerbahçe'yi bir hayli etkilemiş. Bunu çok açık ve net bir şekilde gördük. Pereira, Antwerp maçına Valencia'nın yanı sıra Berisha ile birlikte iki forvetle başladı. Mesut Özil ve Berisha'nın zaten durgun olan Fenerbahçe hücumunu daha da aşağıya çektiğini gözlemledim...
90 dakika boyunca temposuz bir Fenerbahçe izledik.

ZAYIF HALKAYI GEÇEMEDİ
Fenerbahçe, kendisini için çok önemli bir maçta puan kaybetti. Antwerp gibi zayıf bir takım karşısında iki önemli puanı bıraktı. Bana göre bu maçta alınan sonuç da Pereira'ya yazar... Oyuncu tercihleri ve alınan sonuç kötüydü. Fenerbahçe önündeki kritik maçlar öncesi özeleştiri yapması gerekiyor...
Trabzonspor maçında alınan kötü sonuç sonrası Antwerp karşısında da istenilen performansı sergileyemedi.
Pereira'nın bazı oyunculara ceza kesmesi gerekiyor. Kadro anlamında radikal kararlar almazsa işler daha da kötüye gidebilir. Az önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe çok önemli bir maçta taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Mental çöküntü sürüyor

Radikal kararlar almalı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu sonuç da Pereira’ya yazar
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