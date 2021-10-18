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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 18 Ekim 2021, Pazartesi

Zirve artık Bordo-Mavi

Mçok hızlı başladı. Erken gelen gol Fenerbahçe'ye yaramadı. Etkili ataklar Fenerbahçe adına golden sonra da oldu ama bir türlü o takım boyunu oturtamadılar.
Maçın kırılma anı Kim'in 2. sarıdan atılmasıydı. Kim'in atılması gri bir pozisyondu. Pereira'nın kadro seçimi çok yerinde ve etkili diyemem. Fenerbahçe'nin fri- kikten yediği gol de de ciddi bir baraj hatası vardı.
Trabzon'un etkili atakları maçın sonuna kadar vardı ama 2. yarıda oyun bir ara durdu. Trabzonspor adına etkisiz atak girişimleri oldu. Maçın skorunu Trabzon adına duran top belirledi.

GERVİNHO ETKİLİ OLAMADI
TARTIŞMASIZ bir penaltıydı.
Akabinde zaten Yusuf Sarı'ın derbiyi bitiren golü geldi. Genel anlamda da Trabzon haklı bir galibiyet aldı.
Trabzonspor liderlik koltuğunun sahibi oldu bu derbi zaferiyle. Ligin daha başı. Tabii burda durabilmek önemli. Gervinho beklendiği kadar etkili olamadı. Nwakaeme'nin de sakatlanması aslında Trabzon'un üretkenliğine darbe vurdu. Fakat sonuçla Trabzon 10 kişi kalan rakibi önünde istediği skoru kopardı.

Bakasetas maçın yıldızıydı

Mesut Özil etkisiz oynadı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Zirve artık Bordo-Mavi
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