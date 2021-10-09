İşimiz artık çok zor!

NORVEÇ maçından alacağımız sonuç Dünya Kupası yolunda kaderimizi büyük oranda etkileyecekti. Stefan Kuntz'un takımı nasıl bir oyun kurgusuyla sahaya süreceği de merak konusuydu. İlk bölümde Cengiz'in baskısıyla gelen golle öne geçsek de işler istediğimiz gibi gitmedi. Haaland, Sörloth, Joshua King gibi eksikleri olan Norveç'e karşı oyun olarak üstünlüğümüzü kabul ettiremedik.

Devamında da ilk yarı bitmeden kornerden gelen topta golü kalemizde gördük. Norveç karşısında takım olarak etkili ve organize bir görüntü çizemedik. Sadece bireysel çabalarla sonuca gitmeye çalıştık. Zaman zaman Cengiz, ikinci yarıda ise Yusuf Yazıcı takımımızı ileriye taşımaya çalıştı.

Ancak takım olarak üretken olamayınca bireysel çabalar yetersiz kaldı.

Kaybedilen iki puan da bizim için çok ağır oldu diye düşünüyorum. Bu saatten sonra Dünya Kupası yolunda işimiz çok zor ve ipler artık bizim elimizde değil.

MAÇIN EN İYİSİ ÖDEGAARD

Takımını sahada yöneten isimdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKAN

Sahada yok gibiydi.