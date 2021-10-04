Mesut Özil sıkıntısı
Nitekim de golleri bulup baskılı futbolunun karşılığını aldı.
Ancak ikinci yarıdaki Fenerbahçe'nin görüntüsü ise büyük bir hayal kırıklığıydı.
Pereira ikinci yarıda skoru koruma derdine düşmüş olacak ki Sarı-Lacivertli taraftarlar ikinci 45 dakikayı yürekleri ağızlarında izlediler.
Fenerbahçe'de bence büyük bir sorun var... O da Mesut Özil sıkıntısı...
Mesut geçtiğimiz maçlarda sakattı gripte derken Kasımpaşa maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.
Uzun süre kenarda ısıtıldıktan sonra oyuna alınmayınca da sinirlenerek üzerindeki yeleği kenara attı.
Mesut gibi yıldızları kazanmak lazım.
Kaybetmek kadar kolay bir şey yok.
Kaldı ki orta saha rotasonunda topu ayağıda tutmak istiyorsan Mesut gibi oyunculara ihtiyacın var.
Fenerbahçe sonuçta milli araya zirvede giriyor...
Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin Pereira ile görüşüp Mesut Özil sıkıntısını gidermesi gerekiyor.
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