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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 04 Ekim 2021, Pazartesi

Mesut Özil sıkıntısı

FENERBAHÇE Kasımpaşa karşısında ilk yarıdaki etkili futboluyla "Ben bu yarışta sonuna kadar varım ve koltuğu kimseye bırakmam" görüntüsü içindeydi...
Nitekim de golleri bulup baskılı futbolunun karşılığını aldı.
Ancak ikinci yarıdaki Fenerbahçe'nin görüntüsü ise büyük bir hayal kırıklığıydı.
Pereira ikinci yarıda skoru koruma derdine düşmüş olacak ki Sarı-Lacivertli taraftarlar ikinci 45 dakikayı yürekleri ağızlarında izlediler.
Fenerbahçe'de bence büyük bir sorun var... O da Mesut Özil sıkıntısı...
Mesut geçtiğimiz maçlarda sakattı gripte derken Kasımpaşa maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.
Uzun süre kenarda ısıtıldıktan sonra oyuna alınmayınca da sinirlenerek üzerindeki yeleği kenara attı.
Mesut gibi yıldızları kazanmak lazım.
Kaybetmek kadar kolay bir şey yok.
Kaldı ki orta saha rotasonunda topu ayağıda tutmak istiyorsan Mesut gibi oyunculara ihtiyacın var.
Fenerbahçe sonuçta milli araya zirvede giriyor...
Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin Pereira ile görüşüp Mesut Özil sıkıntısını gidermesi gerekiyor.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Mesut Özil sıkıntısı
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