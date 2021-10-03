Güven’li uçuş

BEŞİKTAŞ son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık krizi yaşıyor.

Dün de çok önemli isimler forma giyemedi. Sivasspor'un form durumu da buna eklendiğinde maçın zorlum derecesi çok arttı. Beşiktaş için dün önemli olan galibiyetti, iyi futbol ikinci plandaydı. Sergen Yalçın da bunun farkındaydı ve elindeki kadroya göre akılla bir oyun planı belirledi. Savunma güvenliğini ön planda tutan Beşiktaş "Bir şekilde gol atarım. Önemli olan gol yememek" mantığıyla sahada yer aldı. Güven Yalçın harika bir golle skoru 1-0 yaptı.

Bu dakikaya kadar Beşiktaş kalesinde önemli bir tehlike yaşamadı. Ancak Rıdvan şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına yolladı.

SAKATLAR DÖNECEK

Ardından Güven yine sahneye çıktı ve çok şık bir kafa golüyle 3 puanı getiren golü attı. Beşiktaş için bu galibiyet 3 puandan çok fazlasıydı. Yeni bir kayıp takımın üzerinde olumsuz etki yapabilirdi. Ancak şimdi milli maç arasına son derece moralli girilecek.

Arada birçok sakat futbolcu da geri dönecek ve Beşiktaş yeniden eski kimliğine kavuşacak.

Burada önemli olan bir daha bu sakatlıkların yaşanmaması.

MAÇIN EN iYİSi GÜVEN

Harika iki golle gecenin kahramanı oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAYODE

Beşiktaş defansın arasında kayboldu.