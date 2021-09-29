Net golü vermedi!

TAM 11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş dün oyun planını haliyle savunma üzerine kurmuştu. Beşiktaş adına iyi geçen ilk 10 dakikada Siyah-Beyazlılar Batshuayi ile net bir fırsat da yakaladı ancak direği geçemedi. Bu pozisyon gol olsa belki Beşiktaş adına farklı bir senaryo gerçekleşebilirdi.

Ardından ise Ajax oyunda ağırlığını hissettirdi.

Topun kontrolünü tamamen alan Ajax karşılaşmayı tenis maçına çevirdi diyebiliriz. Beşiktaş topu ayağında tutamayınca Ajax Berghuis ile öne geçti.

İlk 45'te çok sayıda net fırsat yakalayan Hollanda ekibi devreye iki farklı üstünlükle girdi. AJjax ikinci yarıda da baskın oyununu sürdürdü. İlk yarıya nazaran biraz kıpırdanan Beşiktaş, ikinci 45'te Kenan ile golü de buldu ama hakem haksız bir şekilde golü iptal etti. Bu gol geçerli sayılsaydı belki karşılaşmanın kaderi değişebilirdi.

Siyah-Beyazlılar adına dün yenilgi kadar Umut Meraş'ın da sakatlanması böyle bir ortamda moral bozucu bir gelişmeydi.

MAÇIN EN İYİSİ HALLER

Beşiktaş savunmasını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RIDVAN

Sol kanatta bekleneni veremedi.