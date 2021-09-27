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FENERBAHÇE çok zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönerek kritik bir virajı kayıpsız geçti. Ancak galibiyete rağmen Fenerbahçe'de bölgeler arasında kopukluk vardı ve bunun neticesinde Hatayspor pozisyonlara girdi.

Sarı-Lacivertliler dün hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeyi tercih etti ve iki farklı üstünlüğü yakalayarak maçı kopardılar. Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri Kim Min Jae ve Szalai'nin yakaladığı uyum oldu. Özellikle Kim'in savunmadaki lider özelliği takıma büyük bir öz güven sağlıyor. Hücumda da her zamanki gibi Enner Valencia, Sarı- Lacivertliler'i sırtlayan isimdi. Valencia dün de üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Valencia'nın dışında ise Fenerbahçeli forvetler henüz bekleneni veremedi. Şampiyonluk yarışında daha güçlü bir takım için Bersiha ve Serdar Dursun'un da mutlaka devreye girmesi ve skor katkısı yapması gerekiyor.. Hatayspor ise son haftalardaki etkili görüntüsünden Fenerbahçe karşısında uzak bir futbol sergiledi. Fenerbahçe'nin dün elde ettiği 3 puanla maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturması takımın moralinin artması için çok önemliydi.