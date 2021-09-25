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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 25 Eylül 2021, Cumartesi

Beşiktaş kötü yakalandı

Zor bir maçtı. Mağlubiyet normal. Bu kadar sakatlığı hangi takım yaşayabilir ki?
Şansızlık mı yanlış antrenman programı mı bilemiyorum.
Ama bu kadar sakat veriliyorsa bir yerlerde yanlış var demektir. Beşiktaş sıkışık maç takviminde kadro kalitesini tamamen kaybetti. Zorlu periyot şimdi daha da zorlaştı.
Genç oyunculara çok forma vermekten başka şans yok. Yarışmacı takımda yaşanacak en büyük sorunu yaşıyor Beşiktaş.
Sakatların düzelmesinin de zaman alacağını hesap edersek Beşiktaş'ta mağlubiyetler ya da puan kayıpları devam edebilir.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının da zor geçeceğini tahmin etmek kehanet olmasa gerek.

ALTAY MAÇI ÇOK İSTEDİ
İki takım da açık oynadı.
Bunu iyi değerlendiren Beşiktaş öne de geçti ama sonunu getirecek kadro ve derinlik yoktu. Yine de 1 puana yaklaştılar ama maçı çok isteyen Altay galibiyeti haketti. Beşiktaş için şu aşamada milli aranın bir an önce gelmesini beklemekten başka şans yok gibi görünüyor.
Son sakat da Pjanic oldu.

MAÇIN EN İYİSİ BAMBA
Attı, attırdı. Maça damgasını verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN TÖRE
Eski gücünde değildi. Liderlik yapamadı.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş kötü yakalandı
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