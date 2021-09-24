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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 24 Eylül 2021, Cuma

Altın değerinde 3 puan aldılar

RAKİPLERİNİN puan kaybettiği haftada Giresun karşısında maça erken golle başlayan Fenerbahçe'nin rakibi karşısında oyunu domine etmesini beklesek de oyunun gidişatı böyle olmadı. Giresunspor ilk yarıda yediği gol sonrası Fenerbahçe kalesini bir hayli zorladı ve pozisyonlar yakaladı.
Kaçan penaltı Fenerbahçe adına şans anıydı. Sarı- Lacivertliler'in de diğer rakipleri gibi mental olarak yoğun tempoda zorlandıkları dün akşam görüldü.
Fenerbahçe çok da baskın oynamadığı maçta rakibin hatası sonucu Mesut ile ikinci golü bulunca rahat bir nefes aldı. Sarı- Lacivertliler oyunu rolantide devam ettirirken Doukara'nın sürpriz şutu ile maça yeniden heyecan geldi ve son bölümlerde Fenerbahçe panik yaşadı. Sarı-Lacivertliler zorlansa da Giresun'u yenerek son derece önemli bir 3 puan kazandı. Giresunspor ise bir haftayı da puansız geçti. Karadeniz ekibi saha içinde bir şeyler yapmaya çalışsa da takımın mevcut kalitesi ligin geri kalanı için yeterli umudu vermiyor.

MAÇIN iYiSi FERDİ
Fenerbahçe'ye ciddi bir enerji katıyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AZİZ
Sol bekte eski görüntüsünden uzatkı.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Altın değerinde 3 puan aldılar
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