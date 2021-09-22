Kabus gibi bir son

BEŞİKTAŞ için dün çok iyi başlayan maç kabus ile sona erdi. Maçın önüne geçen olay ise Balotelli'nin gol sonrası Beşiktaş kulübesine yönelik hareketleri oldu. Sergen hocanın yorumculuk yaptığı dönemde Balotelli için sarf ettiği bazı sözler sonrasında İtalyan oyuncunun bu maça ekstra motive olması ve kulübeye olan hareketleri sürpriz değildi. Kendisi zaten sıradan bir oyuncu değil.

Ekstra motivsayonla maça çıkan Balotelli, maçın da kader adamı oldu ve takımına 1 puan kazandırdı.

DERS ALMALILAR

SAHAYA dönecek olursak Beşiktaş 3 farkı yakalamasına rağmen sahada gevşeyince bunun bedelini 2 puanla ödedi.

Adana Demirspor'un hocası değişiklikleriyle oyunu kendi lehine çevirdi. Beşiktaş kulübesi ise buna karşılık veremedi.

Tempo olarak iyi bir maç izledik ve bu durum ligimiz açısından sevindiriciydi.

Adana Demirspor'un hakkıyla İstanbul'dan 1 puanla ayrıldığını söylemeliyiz. Bu beraberlik de Beşiktaş takımı için ileriki haftalar için ders olmalı.

MAÇIN EN iYİSi BALOTELLİ

Oyuna girdi ve maçı çevirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KENAN

Yine bekleneni veremedi.