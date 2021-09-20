Tepki veremedi
Pereira'nın ısrarla şans tanıdığı Muhammed takım için önemli bir parça ancak genç oyuncu dün yaptığı pas kayıpları ile takımın temposunu geriye çekti. Pereira, Mesut Özil'den dengeli bir şeklide faydalanmaya çalışıyor ancak Mesut'u bu takımın önemli bir parçası yapmak için ona daha fazla süre vermeli ve sabretmeli.
Fenerbahçe dün ligde ilk kez bir maçta geriye düştü ve bu duruma tepki veremedi. Orta sahada oyuncuların dikine oynamaması da Başakşehir'in işini kolaylaştırdı. Aykut hoca ilk gol sonrası takımını geriye çekti ve oyunu kitledi. Pereira ise buna bir çare geliştiremedi. Sarı-Lacivertliler reaksiyon veremediği bir maçta 3 puan kaybetti. Lig uzun bir maraton mutlaka puan kayıpları olacaktır ama mağlup olduğunuzda dahi maçı rakibiniz kadar istemek durumundasınız.
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