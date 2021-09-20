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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 20 Eylül 2021, Pazartesi

Tepki veremedi

FENERBAHÇE, Başakşehir karşısında hafta içi Frankfurt karşısında oynadığı futboldan çok uzak bir görüntü çizdi. Tempo açısından Fenerbahçe'nin bu sezonun gerisinde bir oyun oynadığı bir gerçek. Bunu yorgunluğa bağlamak tam olarak doğru olmayabilir. Bence asıl problem oyuncuların kafa olarak Başakşehir maçına hazırlanamamasıydı.
Pereira'nın ısrarla şans tanıdığı Muhammed takım için önemli bir parça ancak genç oyuncu dün yaptığı pas kayıpları ile takımın temposunu geriye çekti. Pereira, Mesut Özil'den dengeli bir şeklide faydalanmaya çalışıyor ancak Mesut'u bu takımın önemli bir parçası yapmak için ona daha fazla süre vermeli ve sabretmeli.
Fenerbahçe dün ligde ilk kez bir maçta geriye düştü ve bu duruma tepki veremedi. Orta sahada oyuncuların dikine oynamaması da Başakşehir'in işini kolaylaştırdı. Aykut hoca ilk gol sonrası takımını geriye çekti ve oyunu kitledi. Pereira ise buna bir çare geliştiremedi. Sarı-Lacivertliler reaksiyon veremediği bir maçta 3 puan kaybetti. Lig uzun bir maraton mutlaka puan kayıpları olacaktır ama mağlup olduğunuzda dahi maçı rakibiniz kadar istemek durumundasınız.

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