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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 17 Eylül 2021, Cuma

Sezonun en iyilerinden

SEZONA çok iyi başlaşan Fenerbahçe için Frankfurt deplasmanı önemli bir test maçıydı. Bence skordan bağımsız konuşursak, Pereira'nın ekibi bu sınavı başarıyla geçti.
Santra ile beraber çok etkili bir Fenerbahçe izledik. Üst üste pozisyonların ardından gol de geldi. Bu gol büyük moral oldu.
Frankfurt da oyundan düşmüşken ikinci gol gelseydi harika olacaktı. 25. dakikadan sonra Frankfurt oyuna girmeye başladı. Ardından Rossi'nin büyük savunma hatası sonrasında golü yedik.

MESUT KIPIRDADI
İkinci yarıda tempo biraz düştü. Yine Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı, son dakikada penaltı da kazandık ama galibiyet gelmedi. Fener özellikle ilk yarıda sezonun en iyi futbollarından birisini sergiledi.
Mesut kımıldadı.
Valencia yine çok etkili oldu.
Ancak Fener'in savunma arkasında önemli boşluklar var.
Bence Pereira 3'lüden vazgeçip 4'lüye dönmeli. Elindeki kadro 4'lü için daha uygun. Sonuç olarak Fener galibiyeti kaçırdı ama beraberlik de iyi skor.

MAÇIN EN iYİSi SZALAI
Macar stoper yine hatasız oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ROSSI
Yenilen golde büyük hatası vardı.

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