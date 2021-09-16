Kalite farkı ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ, Dortmund karşısında zaman zaman iyi oynasa da tam olarak istediklerini yapamadı. İlk bölümde Batshuayi ile net bir fırsattan da yararlanamadı Siyah-Beyazlılar. Dortmund'un Beşiktaş'a nazaran birkaç gömlek daha üstün bir futbol oynadığını söylersek yanılmış olmayız. Almanlar daha disiplinli, daha kuvvetli bir oyunla İstanbul'dan galip ayrıldı. Dün Ersin'i yediği ilk golde hatalı görsek de genç kalesi özellikle ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla farkın açılmasını önledi ve takımını ayakta tuttu.

DEVREYE GİREMEDİK

EĞER Beşiktaş ikinci yarıda biraz erken devreye girebilse sonuç belki daha farklı olabilirdi ama farkı bire indiren gol Montero ile duraklamalarda geldi bu da Beşiktaş'a kalan dakikalarda gol için yetmedi.

Siyah-Beyazlılar seyirci avantajını da dün tam olarak kullanamadı.

Bireysel performansı ile öne çıkan tek isim de Ersin oldu. Böyle olunca mağlubiyet de kaçınılmaz oldu.

MAÇIN EN iYİSi BELLINGHAM

Beşiktaş savunmasını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GHEZZAL

Maçta varlığını hissettiremedi.