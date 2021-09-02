En kötü senaryo

BİZİM için hayal kırıklığı ile tamamlanan Euro 2020 sonrası Dünya Kupası Elemeleri'nde göstereceğimiz performans çok önemliydi.

Ay-Yıldızlılar, Karadağ karşısında maça iyi başlayan, pozisyonlar bulan taraftı.

Cengiz, Marsilya'daki etkili performansını Milli Takıma da taşımayı başardı ve golünü attı. Organize gelişen atakta Yusuf ile ikinci golü de bulduk. Tam, "3'ü bulup fişi çekelim" derken Karadağ farkı bire indirince bizim için kolay geçmesi beklenen maça zora döndü. İkinci yarıda da maçı koparacak pozisyonlar yakalamamıza rağmen son vuruşlarda etkili olamadık. En sonunda da korktuğumuz başımıza geldi ve duraklamalarda frikikten gelen golle sahada 2 puan bıraktık.

Dün gece bizim için en kötü senaryo yaşandı dersek yanılmayız.

Milli Takımımız kalite olarak daha iyi olduğu rakibine karşı son bölümde panik yaptı.

Grupta Hollanda ve Norveç'e karşı alınan galibiyetlerden sonra Letonya ve Karadağ'a bırakılan puanlar bizim için hayal kırıklığı oldu.

MAÇIN EN iYİSi CENGİZ

Çabası galibiyet için yetmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OKAY

Formsuzluğuna rağmen sahadaydı.