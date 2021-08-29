Alex’ten altın vuruş

BEŞİKTAŞ, Karagümrük karşısında yeni transferleri Alex Teixeira ve Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla daha güçlü bir 11'le sahada yer aldı.

Karagümrük'ün oyun planını iyi çalışan ve rakibine ilk bölümde ön alanda sıkı bir baskı yapan Beşiktaşlı futbolcular, rakibini adeta bunalttı. İlk bölümde ardı ardına yakalanan pozisyonlar sonrası gol adeta "Geliyorum" dedi ve Alex Teixeira harika bir vuruşla Siyah- Beyazlılar'ı öne geçirdi.

Brezilyalı oyuncu fizik olarak hazır olmasa da klasını ortaya koydu.



HATA YAPMADILAR

BEŞİKTAŞ adına işler iyi giderken Salih Uçan'ın gördüğü kırmızı kart Karagümrük'ü oyuna ortak etti. Ancak eksik kalmasına rağmen Beşiktaş, Karagümrük'e çok fazla şans tanımadı. Hatta Batshuayi gününde olsaydı maçı koparabilirdi.

Sonuç olarak Siyah-Beyazlılar milli ara öncesi kritik bir sınavı kayıpsız geçmeyi bildi. Beşiktaş yeni transferlerin de takıma uyum sağlamasıyla çok daha iyi bir noktaya gelecektir.

MAÇIN EN iYİSi ALEX

Attığı golle maçın kahramanı oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ JIMMY

Hücumda çok fazla top ezdi.