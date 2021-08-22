Geçmiş olsun N’Sakala

RİZE karşısında etkili bir futbolla galip gelen Beşiktaş, dün Gaziantep karşısında ilk 45'te beklenen temposundan uzakta bir görüntü sergiledi.

Her iki takım da ilk yarıda seyir zevki açısından yeterli bir futbol ortaya koymadı. İlk 45 dakikada net bir pozisyon dahi izlemedik.İkinci yarıda Larin'in oyuna girişi Siyah- Beyazlı takımın temposunu artırdı ve Beşiktaş rakip kalede daha çok gözükmeye başladı.

Teixeira ve Bathsuayi'nin de girişiyle "Beşiktaş maçı koparır mı?" derken N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlık maçın gidişatını tamamen etkiledi.

ADİL BİR SONUÇ

N'SAKALA yüreklerimizi ağzımıza getirse de bilincinin açık olduğu haberi ile derin bir nefes aldık. Kongolu oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bir an önce sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini bekliyorum.

N'Sakala'nın fenalaşması sonrası Beşiktaşlı oyuncuların aklı arkadaşlarında kaldı. Maç da adil bir şekilde beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN EN iYİSi ERTUĞRUL

Beşiktaşlı forvetlere geçit vermedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RECEP

Orta alanda istediklerini yapamadı.