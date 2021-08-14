Şampiyon güle oynaya

SON şampiyon Beşiktaş yeni sezona da şampiyon gibi başladı... Siyah-Beyazlılar henüz tam olarak transferler tamamlanmasa da Rize karşısında etkili bir oyunla 3 puanı almayı bildi. Geçen sezonun son bölümünde çıkış yakalayan N'Koudou dün de sahne aldı.

Rizespor'da Alper Potuk'un ilk yarıdaki birkaç pozisyondaki bireysel çabası dışında takım olarak Karadeniz ekibin Beşiktaş'ı zorlayamadığını gördük.

Maçın başından sonuna kontrolü elinde tutan Beşiktaş, ikinci yarıda Atiba'nın golü ile Rize'nin gardını tamamen düşürdü.

DAHA İYİ OLACAKTIR

SİYAH-BEYAZLILAR akıllı bir oyunla zorlanmadan Rize karşısında 3 puanı aldı. Yeni transferlerden Alex ile birlikte golcü takviyesinin de yapılmasıyla Beşiktaş çok daha iyi bir takım haline gelecektir. Transferlerin de uyum sağlaması ile Kartal bu sezonun da şampiyonluk için en güçlü adayı olacaktır. Ancak bunun için kaliteli bir golcü şart.

MAÇIN EN iYİSi N'KOUDOU

Şık bir gol attı. İstekli bir oyun oynadı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ RİZESPOR

Rizespor takım olarak kötü günündeydi.