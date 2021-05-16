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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Tarihe geçecek şampiyonluk

BEŞİKTAŞ zor da olsa hak ettiği şampiyonluğu dün İzmir'de ilan etti. Son iki haftada alınan yenilgiler sonrası takımın üzerinde biraz panik havası oluştu. Siyah-Beyazlılar dün maçta erken golü bulmasına rağmen Göztepe skoru eşitleyince işler biraz olsun sıkıntıya girdi. İkinci yarıda kazanılan penaltıda Larin'in bireysel yeteneğinin ön plana çıktığını gördük. Sezonun Beşiktaş adına flaş ismi olan Ghezzal de penaltıdan şampiyonluk golünü getirdi.

BİRLİKTEN GELEN ZAFER
Beşiktaş gerek ekonomik, gerekse de kadro derinliği açısından büyük sıkıntı çektiği bu sezonda tarihe geçecek bir şampiyonluk elde etti. Bu başarının altına imzasına atan Sergen Yalçın, futbolcular ve yönetim takıma müthiş bir zafer kazandırdı. Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki ana aktör ise takım ruhu oldu. Siyah-Beyazlılar hem bireysel hem de takım olarak harika bir sezon geçirdi. Beşiktaş'ın önü artık çok daha açık.

SERGEN YALÇIN İMZASI
Tabii ki sezonun kahramanları var. Sergen Yalçın, "Bu başarı futbolcuların dese de" tartışmasız bu şampiyonluğun altına imzasını atan isim odur.
Onca zorluğa rağmen müthiş bir teknik adamlık başarısı gösterdi Sergen hoca.

MAÇIN EN İYİSİ: VIDA
Takımı sahada ateşleyen isimlerin başındaydı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JAHOVIC
Beşiktaş'ın stoperleri arasında kayboldu.

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