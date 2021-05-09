Favori hâlâ Beşiktaş

ŞAMPİYONLUK yarışı dünkü sonuçlarla kızıştı...

Sonuçlar Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Fenerbahçe ile fark 2, Galatasaray ile ise 3'e indi.

Dün akşam Galatasaray karşısında etkinliğini gösteremeyen bir Beşiktaş vardı. İlk 15 dakika sonrası Galatasaray'ın ataklarına Beşiktaş engel olamadı.

Dün Galatasaray lehine çalınan penaltının hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın penaltısı ise haklıydı. Sonuca bakacak olursak Beşiktaş dün yenilgiyi hak etti. Siyah-Beyazlılar'ın Aboubakar ve Cenk gibi iki önemli forvetin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Siyah-Beyazlılar dün rakip kalede top tutmayı başaramadı.

AVANTAJINI KAYBETTİ

Galatasaray maçı daha çok isteyen taraftı. Özellikle ikinci yarıda Beşiktaş istenilen görüntüden çok uzaktı.

Beşiktaş dün Türk Telekom Stadı'nda 3 puan bıraksa da şampiyonluğun hala favorisi. Kara Kartal sadece şampiyonluk için avantajını kaybetti.

MAÇIN EN İYİSİ GEDSON

Orta sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ N'SAKALA

Takımına yeterli katkıyı yapamadı.