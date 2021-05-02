Muhteşem Beşiktaş

İLK 14 dakikada fişi çekti Beşiktaş... Şampiyonluğunu her maç daha da perçinleştiriyor...

İnanılmaz derecede konsantre olmuş Beşiktaş.

Bunu her dakika hissetiriyorlar.

Maça geçecek olursak... Sezonun en farklı galibiyetini aldılar.

Oyuncular için de moral oldu.

Hatayspor bildiğimiz oyunundan çok uzaktı. Beşiktaş karşısında silik bir futbol oynadılar.

İnanılmaz derece kötüydüler...

Ömer hoca kenarda yoktu ama bu maçtan sonra özeleştiri yapmaları gerek...

DERBİYİ DE KAZANIR

BEŞİKTAŞ'A dönecek olursak Larin attığı 4 golle yıldızlaştı.

Sergen hocayla müthiş bir çıkış gösterdi. Bunu da belirtmemiz gerek.

Ghezzal'dan bahsetmeye gerek yok. Bir futbol sanatçısı... Rosier'e ara yaramış...

Beşiktaş kritik bir maçı daha kazandı. Bu saatten sonra şampiyonluğu bırakmaz.

Galatasaray derbisinde de açık favori...

MAÇIN EN İYİSİ LARIN

Kanadalı yıldız attığı 4 golle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HATAYSPOR

Takım halinde çok kötü mücadele ettiler.