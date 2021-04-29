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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Nisan 2021, Perşembe

Şampiyonluk çok yakın

BEŞİKTAŞ doludizgin ilerliyor... Rizespor karşısında çok önemli bir 3 puan aldılar. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı Beşiktaş... Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmeleri şampiyonluğun habercisi...
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor...
Ghezzal bir orkestra şefi gibiydi. Müthiş oynadı. Attığı ve attırdığı goller müthiş...
Welinton'ın dönüşü de savunmayı toparladı. Beşiktaş müthiş mücadele etti.
Maçı erken koparmaya çalıştı Beşiktaş... Onun için mücadele etti ve ikinci yarıda da koparmayı başardı.

MUTLU SONA DOĞRU
Bu saatten sonra çok büyük bir hata yapmazlarsa şampiyonluğu bırakacaklarını düşünmüyorum. Rizespor'dan çok üstün bir futbol oynadı Beşiktaş... Belki de sezonun en iştahlı oyununu oynadı Siyah-Beyazlı futbolcular...
Çok pozisyon buldular, sürekli aradılar.
Rizespor'a da değinmek gerekir.
Karadeniz ekibi beklenenden daha kötü bir mücadele ortaya koydu. Son dakikalarda iki gol bulsalar da genele baktığımızda kötüydüler. Tabii bunda Beşiktaş'ın oyununun da etkisi vardı. 90 dakika boyunca Rizespor'a müthiş bir baskı kurdu.

MAÇIN EN İYİSİ: GHEZZAL
Cezayirli yıldız müthiş oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAMUDIO
Rizespor'un yıldızı dün etkisizdi.

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