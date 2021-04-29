Şampiyonluk çok yakın
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor...
Ghezzal bir orkestra şefi gibiydi. Müthiş oynadı. Attığı ve attırdığı goller müthiş...
Welinton'ın dönüşü de savunmayı toparladı. Beşiktaş müthiş mücadele etti.
Maçı erken koparmaya çalıştı Beşiktaş... Onun için mücadele etti ve ikinci yarıda da koparmayı başardı.
MUTLU SONA DOĞRU
Bu saatten sonra çok büyük bir hata yapmazlarsa şampiyonluğu bırakacaklarını düşünmüyorum. Rizespor'dan çok üstün bir futbol oynadı Beşiktaş... Belki de sezonun en iştahlı oyununu oynadı Siyah-Beyazlı futbolcular...
Çok pozisyon buldular, sürekli aradılar.
Rizespor'a da değinmek gerekir.
Karadeniz ekibi beklenenden daha kötü bir mücadele ortaya koydu. Son dakikalarda iki gol bulsalar da genele baktığımızda kötüydüler. Tabii bunda Beşiktaş'ın oyununun da etkisi vardı. 90 dakika boyunca Rizespor'a müthiş bir baskı kurdu.
MAÇIN EN İYİSİ: GHEZZAL
Cezayirli yıldız müthiş oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAMUDIO
Rizespor'un yıldızı dün etkisizdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Önemli bir virajı döndü 25 Nisan 2021, Pazar BEŞİKTAŞ zorlu bir virajı aşmayı bildi. Eksik yakalandığı bir maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kolay bir galibiyet...
- Sinyaller iyi değil 21 Nisan 2021, Çarşamba BEŞİKTAŞ zorlu Sivas deplasmanındaki performansı ve alacağı sonuç merakla bekleniyordu. Zor bir maç olacağı bekleniyordu. Bana...
- Aboubakar’ı çok aradı 17 Nisan 2021, Cumartesi BEŞİKTAŞ, Ankaragücü karşısında alışık olduğumuz üretkenliğinden uzak bir oyun oynadı. Bu da maçtaki tüm gollerin...
- Şampiyonluğa göz kırptı 12 Nisan 2021, Pazartesi BEŞİKTAŞ dün sezon genelinin aksine daha tutuk oynasa da altın değerinde bir 3 puan aldı. Bunu da yıldız futbolcusu...
- Değişen bir şey yok 09 Nisan 2021, Cuma ŞAMPİYONLUK yarışında ayakta kalmak, iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında alacağı sonuç...