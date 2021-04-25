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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Nisan 2021, Pazar

Önemli bir virajı döndü

BEŞİKTAŞ zorlu bir virajı aşmayı bildi. Eksik yakalandığı bir maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kolay bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı bana göre yanlıştı. Bu kararın Beşiktaş'a bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta forvet yoktu ama diğer oyuncular elinden geleni yaptı. Kayserispor orta sahası dün bir türlü maça giremedi.
Beşiktaş'ta Ghezzal mükemmel oynadı. Daha önce de dediğim gibi önemli bir virajı döndü Beşiktaş... Şampiyonluk yarışında avantajını sürdürdü Beşiktaş... Bugün oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının skoru da Beşiktaş için önemli tabii ama bu maçtan 3 puanla ayrılmak önemliydi...
Beşiktaş'ta başta Sergen Yalçın olmak üzere futbolcular müthiş bir karakter gösterdi.
Eksiklere rağmen kazanmayı bildi. Beşiktaş rakiplerine de önemli bir mesaj gönderdi.

MAÇIN EN İYİSİ GHEZZAL
Beşiktaş'ın yıldızı resital sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALIBEC
Kayseri'nin forveti dün vasattı.

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