Sinyaller iyi değil

BEŞİKTAŞ zorlu Sivas deplasmanındaki performansı ve alacağı sonuç merakla bekleniyordu. Zor bir maç olacağı bekleniyordu.

Bana göre çok sıradan bir lig karşılaşması oldu. İstatistiklere baktığımızda Sivas'ın kaleyi bulan şutu yok ama atakları Beşiktaş'a nazaran daha organize ve bilinçliydi.

Beşiktaş Ankaragücü maçında kötü futbol sinyalleri vermişti. Sivas maçında da iyi oynamadı Beşiktaş.

Ligin boyu kısaldıkça bu iyi bir görüntü olmadı. Üstüne üstlük Aboubakar da sakatlanınca Beşiktaş'ın gole olan uzaklığı daha da arttı.

Larin de bu bölgede etkili olamıyor. Larin'de de sıkınkı var. Beşiktaş'ın 2 avantajı var. Aynı maç sayısına sahip Fenerbahçe'nin hala 3 puan önünde. İkili averaj üstünlüğü de Beşiktaş'ın. Bir de lig tablosunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de kötü futbol oynaması.

Artık oyundan çok skorun önemli olduğu haftalara giriyoruz.

Beşiktaş öncelikle stresi üzerinden atması ve fabrika ayarlarına dönmesi gerek.

MAÇIN EN İYİSİ CANER

Savunmada hata yapmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LARIN

Formsuzluğu devam ediyor.