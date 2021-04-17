Aboubakar’ı çok aradı

BEŞİKTAŞ, Ankaragücü karşısında alışık olduğumuz üretkenliğinden uzak bir oyun oynadı. Bu da maçtaki tüm gollerin Ankaragücü oyuncuları tarafından atılmasıyla tabelaya yansıdı.

Siyah-Beyazlılar'ın dün organize olmakta zorlandığı görüldü. Buna karşılık rakip Ankaragücü maça daha motiveydi.

Oyunu kendi yarı alanlarında kabul etseler de hızlı ataklarla Beşiktaş'ı zorladılar. Beşiktaş'ın yıldız isimleri Rosier, Ghezzal ve Mensah gibi futbolcuların etkisiz olduğunu gördük.

HALA FAVORİ...

ŞU bir gerçek ki Aboubakar bu takımın neredeyse yarısı. Beşiktaş o olmadan rakip savunmayı delmekte çok zorlanıyor.

Gökhan Töre'nin sebebiyet verdiği penaltı olmasa kötü oynanan maçtan Beşiktaş 3 puanla ayrılabilirdi ama olmadı.

Siyah-Beyazlılar Ankaragücü karşısında 3 puan kaybetse de şampiyonluğun hem puan hem de oyun olarak hala favorisi...

Kartal sadece moral kaybetti.

MAÇIN EN İYİSİ PAINTSIL

Beşiktaş savunmasını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MENSAH

Beklenen katkıyı sağlayamadı.