Şampiyonluğa göz kırptı

BEŞİKTAŞ dün sezon genelinin aksine daha tutuk oynasa da altın değerinde bir 3 puan aldı. Bunu da yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal ile başardı.

Cezayirli yıldız dün 3. golde tek kelimeyle bir resital sundu ve Siyah-Beyazlılar'a şampiyonluğun kapısını ardına kadar araladı...

Ghezzal'ni yokluğnuda kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası Cezayirli oyuncunun Beşiktaş için ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk.

GEÇMİŞ OLSUN CENK

Aboubakar'ın da takıma dönmesinin ardından Beşiktaş için işler daha da kolaylaşacaktır.

İki kalecinin de bireysel hatalar yaptığı maçta usta ayakları ile 3 puanı alan Beşiktaş'ın şampiyonluğu buradan bırakacağına inanmıyorum.

Siyah-Beyazlılar, büyük bir aksilik çıkmazsa ipi göğüsleyecektir.

Beşiktaş adına dün tek kötü gelişme ise Cenk Tosun'un talihsiz sakatlığıydı.

MAÇIN EN İYİSİ GHEZZAL

Attığı golle klasını konuşturdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SZUMSKI

Basit bir gol yedi. Kötü günündeydi.