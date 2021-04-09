Değişen bir şey yok
Sezon bitmek üzere ama Fenerbahçe'nin ne oynadığını ne oynamak istediğini kimse bilmiyor.
BÖYLE GOL YENMEZ
DENİZLİ maçında yapılan defans hataları Malatya maçında da devam etti. Fofana'nın attığı gol şampiyonluğa oynayan bir takımın yiyeceği bir gol değil. Fenerbahçe puan olarak zirveye çok uzak olmasa da oyun olarak bence çok uzakta. Malatya'da kaybedilen 2 puan zaten iyi oynamayan Fenerbahçe'yi daha da kötüye götürebilir.
Üstelik puan kaybedilen Malatya son 3-4 haftada ligin en kötü performans gösteren takımıydı. Açıkçası sinyaller hiç de iyi değil.
MAÇIN EN İYİSİ ERTAÇ
2. yarıda başarılı kurtarışları vardı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA
Pozisyona girmekte zorlandı, kayboldu.
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