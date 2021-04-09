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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 09 Nisan 2021, Cuma

Değişen bir şey yok

ŞAMPİYONLUK yarışında ayakta kalmak, iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında alacağı sonuç kritik öneme sahipti. Denizli maçında iyi sinyaller vermese de 3 puanı cebine koyan Sarı-Lacivertliler bu kez bunu başaramadı. Açık söylemek gerekirse ne Denizli maçında ne de Malatya maçında Fenerbahçe'de değişen bir şey göremedim.
Sezon bitmek üzere ama Fenerbahçe'nin ne oynadığını ne oynamak istediğini kimse bilmiyor.

BÖYLE GOL YENMEZ
DENİZLİ maçında yapılan defans hataları Malatya maçında da devam etti. Fofana'nın attığı gol şampiyonluğa oynayan bir takımın yiyeceği bir gol değil. Fenerbahçe puan olarak zirveye çok uzak olmasa da oyun olarak bence çok uzakta. Malatya'da kaybedilen 2 puan zaten iyi oynamayan Fenerbahçe'yi daha da kötüye götürebilir.
Üstelik puan kaybedilen Malatya son 3-4 haftada ligin en kötü performans gösteren takımıydı. Açıkçası sinyaller hiç de iyi değil.

MAÇIN EN İYİSİ ERTAÇ
2. yarıda başarılı kurtarışları vardı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA
Pozisyona girmekte zorlandı, kayboldu.

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