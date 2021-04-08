Yeniden uçuşta

SON iki maçında 3 puan kaybeden Beşiktaş için Alanyaspor maçı çok önemliydi.

Kasımpaşa karşısındaki kötü futbolunun izlerini silerek maça başlayan ve milli ara öncesindeki dominant futbolunu Alanya karşısında ortaya koyan Kartal, maça çok hızlı başladı.

Direkler izin verse Beşiktaş ilk yarıda fişi çekebilirdi. Cenk Tosun'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Karanitadan çıkar çıkmaz sahaya ayak basan ve golünü atan Cenk, kalan haftalarda Beşiktaş için itici güç olacağını gösterdi.

GHEZZAL FARKI...

Ghezzal'in takıma dönüşü de sahadaki futbola pozitif etkide bulundu. Cezayirli oyuncu şık golünün yanı sıra etkili futbolu ile gecenin en iyisiydi. Sonuç olarak Beşiktaş iyi oynadığı maçta aldığı 3 puanla yeniden uçuşa geçti ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu rakiplerine ispatladı.

MAÇIN EN İYİSİ GHEZZAL

Dönüşü fark yarattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BABACAR

Basit fırsatlar harcadı.