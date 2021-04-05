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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 05 Nisan 2021, Pazartesi

Avantaj kaybetti

DÜNKÜ maç Beşiktaş'ın eksikleri sebebiyle puan kaybı yaşanma ihtimali yüksek bir karşılaşma olarak göze çarpıyordu ve nitekim böyle oldu.
Maçın ilk düdüğü ile birlikte Beşiktaş istediği oyunun sahaya yansıtamadı ve Kasımpaşa etkili ataklarla rakibini zorladı.
Ghezzal ve Aboubakar'ın Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu Kasımpaşa karşısında gördük ancak bu iki ismin yokluğunun takımı bu denli etkilemesinin de düşündürücü olduğunu kabul etmek gerekir. Sağ beke Necip'i çekip, sağ kanatta Rosier'e şans vermek tümüyle Beşiktaş'ın sağ kanadını işlevsiz hale getirdi. Bu hatalar zinciri neticesinde de Kasımpaşa istediğini almayı bildi. Beşiktaş, Ersin'in kurtarışları olmasa maçtan çok daha erken kopabilirdi.
Son 20 dakika Paşa'nın geriye çekilmesiyle Beşiktaş rakip kalede gözüktü ama bu baskı gol için yetmedi.
Sonuç olarak Beşiktaş dünkü yenilgi ile önemli bir avantaj kaybetti. Ama şampiyonluğun hala favorisi.

MAÇIN EN İYİSİ: AYTAÇ
Harika bir gole imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BEŞİKTAŞ
Beşiktaş takım olarak gününde değildi.

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