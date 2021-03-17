Kupaya göz kırptı
Devreyi de bu skorla kapatınca ciddi bir avantajın sahibi oldu.
Sergen hoca bir bakıma haklı olarak hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de düşündüğü için o maçta kullanacağı ayaklardan tasarruf etmeye başladı.
2. Yarının hemen başında Aboubakar'ı oyundan aldı.
Futbol hata ve rehavet affetmeyen bir oyun. Bitmemiş maç sıkıntı olur.
İDDİASINI GÖSTERDİ
Oyun üstünlüğünü ele geçiren Başakşehir, ihtiyacı olan 2 golü buldu ve maçı uzatmaya götürdü.
Başakşehir gerçekten bu maçı istedi. Ligde kümede kalmaktan başka bir iddiaları olmayınca kupa onlar için daha güçlü bir hedef oldu. Bu da son derece anlaşılabilir bir durum.
Beşiktaş maçı istediğini 2-2 olunca anladı.
Larin'in uzatmalarda attığı gol Kartal'ı finale taşıdı. Siyah-Beyazlılar iki kupa için de iddiasını bir kez daha kanıtladı.
MAÇIN EN İYİSİ: VİDA
Defansta kusursuzdu.
Golünü de attı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: T.CİĞERCİ
Orta alanda varlık gösteremedi.
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