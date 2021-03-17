Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Mart 2021, Çarşamba

Kupaya göz kırptı

SON derece ilginç bir kupa yarı finali izledik. İlk yarıda Beşiktaş 2 golü erken sayılabilecek dakikalarda buldu.
Devreyi de bu skorla kapatınca ciddi bir avantajın sahibi oldu.
Sergen hoca bir bakıma haklı olarak hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini de düşündüğü için o maçta kullanacağı ayaklardan tasarruf etmeye başladı.
2. Yarının hemen başında Aboubakar'ı oyundan aldı.
Futbol hata ve rehavet affetmeyen bir oyun. Bitmemiş maç sıkıntı olur.

İDDİASINI GÖSTERDİ
Oyun üstünlüğünü ele geçiren Başakşehir, ihtiyacı olan 2 golü buldu ve maçı uzatmaya götürdü.
Başakşehir gerçekten bu maçı istedi. Ligde kümede kalmaktan başka bir iddiaları olmayınca kupa onlar için daha güçlü bir hedef oldu. Bu da son derece anlaşılabilir bir durum.
Beşiktaş maçı istediğini 2-2 olunca anladı.
Larin'in uzatmalarda attığı gol Kartal'ı finale taşıdı. Siyah-Beyazlılar iki kupa için de iddiasını bir kez daha kanıtladı.

MAÇIN EN İYİSİ: VİDA
Defansta kusursuzdu.
Golünü de attı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: T.CİĞERCİ
Orta alanda varlık gösteremedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kupaya göz kırptı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ