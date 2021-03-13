Doludizgin şampiyonluğa
Sahasına hapsolan ve "Bir gol atarsam yaslanırım" düşüncesinde bir Başakşehir takımı vardı. Beşiktaş ise futbol oynamaya çalıştı ve futboluna güzelliklerini sahaya yansıttı.
İnanılmaz derecede rakibini hapseden bir oyun anlayışı ile mücadele etti.
SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Siyah-Beyazlılar iki kez üstünlüğü yakaladıktan sonra eşitliğin gelmesine rağmen Beşiktaş pes etmedi. Josef de Souza usta bir golcü gibi dün topu ağlara gönderdi. Hem oyun içindeki başarılı performansı hem de attığı golle Souza dünkü maça damgasını vurmayı bildi.
Başakşehir karşısında haklı bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, galibiyet serisini sürdürdü ve şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etti. Fener maçı öncesi moral de depoladı.
MAÇIN EN İYİSİ: SOUZA
Müthiş oynadı. Golü çok şıktı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BAŞAKŞEHİR
Takım olarak kötü oynadılar.
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