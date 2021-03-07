Beşiktaş güven veriyor

BEŞİKTAŞ dün gece güven veren futbolunu, savunmada penaltı dışında pozisyon vermeden kazanan oyununu dün gece de herkese gösterdi. Gaziantep takımının son bölüme kadar gol pozisyonunu bırakın ceza sahasına girdiğini bile göremedim açıkçası. Beşiktaş güven vererek kazanıyor. Çünkü rakip takımlar son haftalarda Beşiktaş'a karşı pozisyon bulmakta zorlanıyor, Bu önemli bir gösterge. Tabii özel oyuncuları ile birlikte sonuca gitmesini de biliyorlar.

Geçen hafta oyndan çıkarken Aboubakar'ın bir serzenişi vardı. Bu hafta attığı gollerle kendisini affettirmiştir diye düşünüyorum. Gaziantep geride çok boş alanlar bıraktı.

UYUM İÇİNDELER

Özellikle de 2. yarıda. 2. gol de böyle geldi. Kenarlarda Rıdvan ve Rosier güven vererek oynadılar.

Josef ve Atiba değişimleri çok iyi yapıyorlar.

Uyum içindeler, Welinton'da da önemli gelişmeler var.

Rakibe göz açtırmıyor, pozisyon hatası yapmıyor.

Vida ile çok iyi uyum içindeler.

Takım savunmasının da etkisiyle çok iyi oynuyor.

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli açtığını söylemek hata olmaz.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

Golleriyle maça damga vurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KENAN ÖZER

Son derece etkisiz gözüktü.