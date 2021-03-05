Büyük fırsat kaçtı

FENERBAHÇE için kritik bir maçtı... Çünkü ezeli rakibi Galatasaray 1 gün önce Ankaragücü'ne yenilerek önemli bir yara almıştı.

Fenerbahçe maça istediği gibi başlayamadı. Bir türlü istediği ritmi bulamadı. Savunmasında da sıkıntılar yaşadı. Ve Fredy'nin golü geldi. Bir kere şunu belirtmeliyim ki Fenerbahçeli oyuncular maç başından beri gereksiz bir panik halindeydiler.

Bunu çok anlayamadım.

Sakin kalamadılar...

Trabzonspor maçını kazanıp moral depolayan Sarı-Lacivertliler evinde bıraktığı 2 puanla önemli bir avantajı da kaybetti. Fenerbahçe'nin santrforu yok! Evet olsa daha fazla puanı olurdu.

Bu bir gerçek... Ancak dünkü puan kaybını sadece golcü ile açıklayamayız.

Fenerbahçe, Antalyaspor önünde kötü bir oyun sergiledi.

İkinci yarının son 20 dakikası ise tempoyu artırdı ama o da yetmedi.

Fenerbahçe ivende Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. bu puanları önümüzdeki haftalarda arayacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ FREDY

Golünü attı ve çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAMATTA

Geldiği günden beri etkisiz.