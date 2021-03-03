10 puana bedel

BEŞİKTAŞ dün geçen haftalara nazaran kötü oynayarak kazanmayı başardı.

Sıkıştırılmış fikstürde oynamak oyuncuların motivasyonunu ve fizik durumlarını düşürüyor.

Dün Beşiktaş'ta bu durum net bir şekilde görüldü. Yeni Malatya da 1 puana çıkmıştı ve tek planı rakibi beklemekti.

Hal böyle olunca Beşiktaş'ı çok zorlayan bir rakip yoktu.

Beşiktaş'ın golü sonrası Malatya birkaç kez atak girişiminde bulundu ancak bunlar da çok cılız kaldı. Beşiktaş kalecisi Utku zorlanmadan 90 dakikayı tamamladı.

HAK EDEN KAZANDI

BEŞİKTAŞ'TA dün Larin, Ghezzal gibi yıldız isimler üretkenlikten uzaktı. Takım olarak şampiyonluğa giderken oyun olarak istediğini yansıtamadığınız zorlu maçlarda aldığınız 3 puanlar çok önemlidir.

Hatta bu maçlardaki galibiyetin değeri 10 puana eşit diyebiliriz.

Beşiktaş dün kendi standardının altında kalsa da maçı hak eden taraftı ve Siyah-Beyazlılar., haklı bir 3 puan aldı.

MAÇIN EN İYİSİ ATIBA

Kaptan gemisini sırtladı. 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HADEBE

Malatyalı oyuncu kötü günündeydi.