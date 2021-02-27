Kartal fişi erken çekti
Denizlispor büyük takımlara karşı sahasında bekleyerek sonucu belli bir oyun anlayışı ile yer alıyor. Dün Beşiktaş rakibi erken çözünce maç da koptu.
İlk yarıda 3 gol bulan Beşiktaş ikinci yarıda da kendisini zorlamadan rolanti bir oyun oynadı.
Siyah- Beyazlılar'da Larin ve Aboubakar yine işbaşındaydı.
Bu iki oyuncu attıkları gollerin yanı sıra iştahlarıyla Beşiktaş'a ciddi bir katkı sağlıyor.
İDDİASINI GÖSTERDİ
Beşiktaş'ın ofansif futbolunun keyif verdiğini de söylemeliyiz.
Siyah-Beyazlılar ligin en pozitif futbolunu oynayan takımı ve bunun da karşılığını ligin en skorer takımı olarak alıyorlar.
Bu da Beşiktaş maçlarını daha zevkli hale getiriyor.
Beşiktaş dün aldığı galibiyetle şamipyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.
Oynadığı futbolla da zirvenin en güçlü adayı olduğunu gösterdi.
MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR
Attığı golün yanı sıra çok çalışkandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK GÖNEN
Yediği ilk golde hatası vardı.
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