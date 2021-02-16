İçimizi ısıttılar

BEŞİKTAŞ'IN maç öncesinde Gençlerbirliği'nden çok, soğuk hava, ağır zemin ile mücadele edeceği gün gibi ortadaydı. Maça Ghezzal'ın füzesiyle 1-0 önde başlayan Beşiktaş, sahanın her yerinde rakibinde fazlaymış görüntü verdi. Topu kazandığında ayağa isabetli paslarla ceza sahasında giden Siyah-Beyazlılar ağır ve kaygan zemin nedeniyle ilk yarıda maçı bitiremedi diye düşünüyorum. Savunmadaki eksiklere rağmen burda oynayan oyuncular da görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi. Hata yapmaya çok müsait olan zeminde hata yapmadılar. Beşiktaş'ta Aboubakar ve Rossier takım arkadaşlarına nazaran biraz geri planda kaldılar. Eski formlarında görünmediler. Bir parantez de Cenk Tosun için açmak gerek. Cenk sanki kaldığı yerden devam ediyor. Oyuna girdi ve attığı 2 golle maçı bitirdi. "Ben burdayım" mesajını verdi. Beşiktaş buz gibi bir Ankara soğuğunda futbolu ve mücadelesiyle içimizi ısıttı. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler.