Fenerbahçe hak etti

BAŞAKŞEHİR galibiyetiyle yükselişe geçen ve seri galibiyetlerle Beşiktaş ile birlikte ligin zirvesine kurulan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında oyuna erken gol niyetiyle başladı. Üst üste atakların ardından bir ara Ankaragücü Fener kalesinde tehlike yaratsa da bu andan itibaren Sarı-Lacivertliler rakibine başka tehlike vermedi ve oyunun kontrolünü ele aldı. Thiam'ın ardından gelen Samatta'nın golü de başkent temsilcisinin direncini ve moralini kırdı.

KONTROL FENER'DEYDİ

2. yarıda da kontrol Fenerbahçe'deydi.

Üst üste oynadığı maçlara karşın Fenerbahçe yine de diri gözüktü. Valencia'nın golüyle iyice rahatlayan Sarı-Lacivertliler haklı bir galibiyete imza attı... Ankaragücü önünde sol kanatta oynayan Samatta'nın iyi oyunu da Fenerbahçeiçin olumluydu.

Sakatlık ve cezalarla uğraşan Fenerbahçe'de birden çok mevkide oynayabilecek futbolculara fazlasıyla ihtiyaç var.

MAÇIN EN İYİSİ VALENCIA

Çok etkili oynadı. Golü de harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RICARDO

Ankaragücü kalecisi ilk golde hatalıydı.