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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 14 Ocak 2021, Perşembe

Kupayı istiyor

BEŞİKTAŞ'IN dün gece Türkiye Kupası'nı önemsediğini gördüm. Sergen hoca as takıma yakın bir kadro ile takımını sahaya sürdü. Welinton ligde cezalı olduğu için 11'de olması normal ancak Beşiktaş'ın ideal 11'den fazlasıyla oyuncu sahada vardı. Açıkçası ben pazar günkü G.Saray derbisini düşünerek daha farklı bir kadro bekliyordum. Ama dediğim gibi Beişktaş kupayı önemsiyor ve istiyor. Beşiktaş ligde 6-0 yendiği Rizespor karşısında ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı.

TAKVİYE ŞART...
RİZE ikinci yarı biraz kıpırdadı ancak üretkenliği zayıftı. Beşiktaş'ın Larin ile korner organizasyonundan bulduğu gol akıl doluydu. Hatay deplasmanında tökezleyen Beşiktaş derbi öncesi aradığı morali kupada buldu diyebiliriz.
Sakatlık yaşanmaması da önemliydi. Beşiktaş uzun lig ve kupa maratonunda en az 2 takviyeye ihtiyacı var. Yoksa özellikle forvette Aboubakar çok yıpranacak.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kupayı istiyor
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