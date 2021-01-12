F.Bahçe için kolay oldu

FENERBAHÇE için çok. kolay bir mücadele oldu.

Fenerbahçe'nin zaten oyunda bir üstünlüğü vardı. Pelkas ve Sinan Gümüş özellikle çok iyi bir performans sergiledi.

Sarı-Lacivertliler geride çok fazla bir açık vermedi ve dertli toplu bir oyun oynadı. Maçın bir kırılma anı yoktu. Gol belki gecikti ama Fenerbahçe'nin galip geleceği daha ilk dakikalardan itibaren belliydi.

Erzurumspor iyi değildi.

Hiç direnç gösteremedi.

Fenerbahçe buna rağmen biraz savruk oynuyor. Oyuncuların bireysel güçleriyle maçlar alınıyor. Taktiksel anlamda iyi bir görüntü vermiyor.

Şampiyonluk için bu şart.

Bilinçli bir futbol yok. Dışardan izlediğimde ben böyle bir fotoğraf görmüyorum. Ancak yine de kazanmayı biliyorlar.

İlerleyen haftalarda bu şablon Fenerbahçe'ye zorluk çıkarır. Bu nedenle daha iyi olmaları gerekir. Erzurumspor ise çok isteksizdi.

Taktiksel anlamda yetersiz kaldılar. Fenerbahçe zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrılarak çok önemli bir virajı döndü. Bu da onlara büyük moral olacak.

MAÇIN EN İYİSİ SİNAN GÜMÜŞ

Performansıyla tam not aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRAH

Emrah Başsan dün çok etkisiz aldı.