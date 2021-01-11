Bu maç ders olsun

Beşiktaş zorlu Hatayspor deplasmanına çok formda, moralli ve öz güvenli gitti. Abobakar'ın erken golü gelince "Yine farklı bir galibiyet mi olacak" sorusu akıllara geldi.

Ancak Boupendza tabloyu bir anda değiştirdi. Kart sınırında olan Welinton ve Vida derbide cezalı duruma düşme korkusuyla çok çekingen oynadı. Ve Hatayspor da bunu cezalandırdı.

Beşiktaş savunması uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar zor anlar yaşadı. Ancak kötü futbola rağmen soyunma odasına yine de 2-2 gitmek de çok önemliydi.

2. YARI DAHA İYİYDİ

İkinci devre daha derli toplu bir Beşiktaş izledik. Belki hücumda çok üretkenlik sağlanamadı ama savunmada da ilk yarıdaki açıklar verilmedi. Sergen Yalçın'a sorsalar kesinlikle ikinci yarıdaki futbolu tercih eder. Son 20 dakikada Beşiktaş'ın temposu düştü ve maç 2-2 sona erdi.

Bir takımın sürekli kazanması mümkün değil. Önemli olan kayıplardan dersleri çıkarmak. Sergen Yalçın'ın da bunu yapacağını düşünüyorum.

MAÇIN EN İYİSİ LARIN

Müthiş formunu dün de sürdürdü.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NECİP

11'de olması hataydı. Çok kötüydü.