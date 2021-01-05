Önemli olan 3 puan

FENERBAHÇE Kasımpaşa maçından önce oynadığı Başakşehir galibiyetiyle özgüven kazanmıştı... Fenerbahçe zirveden kopmamak adına Kasımpaşa karşısında kazanmak zorundaydı. İki takımın kadrolarını gördükten sonra Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olan taraf olduğu net olarak gözüküyordu. Nitekim maç başladıktan sonra Fenerbahçe oyunun her alanında rakibinden üstündü.

İlk golden sonra da daha da rahatladılar.

EKSİKLERİ GİDERMELİ

F.Bahçe'nin 3-0'a rağmen hücumda daha üretken olmasını beklerdim ama yine de bu tip maçlarda puan kaybetmemek önemli.

Fenerbahçe, Başakşehir'den sonra Kasımpaşa'yı da geçmeyi başardı.

Ancak Erol Bulut'un bu maçın analizini iyi yapması gerekiyor.

Önemli eksikleri olan bir takıma karşı hücumda daha etkili bir Fenerbahçe izleyebilirdik.

Sonuçta kazanan her zaman haklıdır. Bu futbolun gerçeği...

MAÇIN EN İYİSİ THIAM

İki gol attı. Görevini yaptı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF

Kasımpaşa'nın yıldızı etkili olamadı.